الأربعاء المقبل…مؤتمر بجامعة القاهرة حول «تجارب التقدم في آسيا»

تنطلق صباح الاربعاء القادم 2 أبريل فعاليات مؤتمر دروس مستفادة من تجارب التقدم فى آسيا الذى تنظمه جامعة النهضة برئاسة دكتور صديق عفيفى بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة .

وصرح الدكتور صديق عفيفى رئيس جامعة النهضة ورئيس المؤتمر ان عددا كبيرا من الاساتذة والخبراء والمتخصصين المصريين فى الشئون الآسيوية سوف يشاركون فى المؤتمر بالاضافة الى اساتذة من دول آسيوية ومنها اليابان وماليزيا وكوريا .

واضاف صديق عفيفى ان المؤتمر سوف يستمر يوما كاملا ويقام فى قاعة المؤتمرات بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة وسوف يشهد عدة حلقات نقاشية حول كيفية الاستفادة من تجارب التقدم فى آسيا .

الجدير بالذكر ان ان مقررا المؤتمر هما : الدكتورة ماجدة صالح رئيس مركز الدراسات الآسيوية جامعة القاهرة والدكتور عبد الحميد نجم عميد كلية التسويق وادارة الاعمال جامعة النهضة .