أخبار عاجلة

وزيرة التضامن الاجتماعي تعلن عن «توفير سلع غذائية ب 80 جنيهاً شهرياً لهذه الفئة» -
مكافأة للاعبي سموحة عقب تخطي بيدفيست بالكونفيدرالية -
سموحة يقدم عرضا لشراء «وحش الدراويش» -
إعلان رواتب مدربي المنتخبات: حمادة صدقي يزيد على هاني رمزي بـ 20 ألف جنيه -
الشيخ خالد الجندي: أنا اللي بتصدى لأعداء الوطن والأشرار -
الشيخان الجندي وعبد المعز يوضحان أنواع الكفر -
الشيخ خالد الجندي: المنافقين بيتعرفوا من كسلهم في صلاة الفجر والعشاء -
تامر حسني يلعب بالدرامز فى حفل تامر عاشور -
أنشيلوتي: ليس لدينا أي نية لضم ديبالا -
انتظرونا الجمعة.. وحلقة خاصة عن تاريخ نادي بلدية المحلية في القاهرة أبوظبي الساعة 11 مساءً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

الأربعاء المقبل…مؤتمر بجامعة القاهرة حول «تجارب التقدم في آسيا»

Google+ Print
الأربعاء المقبل…مؤتمر بجامعة القاهرة حول «تجارب التقدم في آسيا» الأربعاء المقبل…مؤتمر بجامعة القاهرة حول «تجارب التقدم في آسيا»

أرشيفية

تنطلق صباح الاربعاء القادم 2 أبريل فعاليات مؤتمر دروس مستفادة من تجارب التقدم فى آسيا الذى تنظمه جامعة النهضة برئاسة دكتور صديق عفيفى بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة .

وصرح الدكتور صديق عفيفى رئيس جامعة النهضة ورئيس المؤتمر ان عددا كبيرا من الاساتذة والخبراء والمتخصصين المصريين فى الشئون الآسيوية سوف يشاركون فى المؤتمر بالاضافة الى اساتذة من دول آسيوية ومنها اليابان وماليزيا وكوريا .

واضاف  صديق عفيفى ان المؤتمر سوف يستمر يوما كاملا ويقام فى قاعة المؤتمرات بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة وسوف يشهد عدة حلقات نقاشية حول كيفية الاستفادة من تجارب التقدم فى آسيا .

الجدير بالذكر ان ان مقررا المؤتمر هما : الدكتورة ماجدة صالح رئيس مركز الدراسات الآسيوية جامعة القاهرة والدكتور عبد الحميد نجم عميد كلية التسويق وادارة الاعمال جامعة النهضة .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا