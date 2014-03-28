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فينجر يتهكم على بول سكولز

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فينجر يتهكم على بول سكولز فينجر يتهكم على بول سكولز

رد أرسين فينجر المدير الفني لأرسنال على انتقادات بول سكولز نجم وسط مانشستر يونايتد الأسبق.

سكولز كان قد صرح بأن أرسنال يبتعد عن المنافسة على درع الدوري الإنجليزي بأميال بسبب نتائجه الهزيلة أمام الكبار هذا الموسم.

وجاءت تصريحات سكولز بعد خسارة أرسنال بستة أهداف أمام تشيلسي، وكان قد سقط بستة أهداف أيضا أمام مانشستر سيتي وكذلك بخماسية في ليفربول.

ورد أرسين فينجر "نضطر أحيانا لسماع أراء أشخاص عملوا في مهمة المدير الفني في 0 مباراة!".

وجاءت تصريحات فينجر قبل يوم من مواجهة أرسنال ومانشستر سيتي في ملعب الإمارات بلندن.

وتابع البروفسور الفرنسي "الفارق بيننا والصدارة 6 نقاط.. هل هذه المسافة بيننا والقمة تعد أميالا؟".

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