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صحيفة سويسرية: كهربا رفض مصافحة المدير الرياضي للوزيرن

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صحيفة سويسرية: كهربا رفض مصافحة المدير الرياضي للوزيرن صحيفة سويسرية: كهربا رفض مصافحة المدير الرياضي للوزيرن

ذكرت صحيفة بليك السويسرية بعض الأشياء التي اعتبرها نادي لوزيرن من أسباب فسخ عقد محمود عبد المنعم "كهربا" صانع الألعاب المصري الدولي.

لوزيرن أعلن في بيان رسمي قراره بفسخ عقد اللاعب المعار للنادي من إنبي، وبين النادي في خطابه أن كهربا فعل أشياء غير مقبولة عدة مرات أدت لهذا القرار.

وأكدت صحيفة بليك السويسرية الشهيرة يوم الجمعة أن اللاعب تصرف بشكل سيء مع المسؤولين الكبار في لوزيرن.

وضرب التقرير مثلا بأن كهربا رفض مصافحة ألكسندر فراي المدير الرياضي للنادي السويسري الشهير.

وكان مدرب الفريق كارلوس برنجر قد صرح بأن اسلوب تعامل كهربا مع النادي لا يمكن تحمله، مفصحا "إنه يظن نفسه أهم من ناد عمره 113 عاما".

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