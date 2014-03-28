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ننشر أماكن تجمع السلاسل البشرية المؤيدة لحمدين صباحي بالمحافظات

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ننشر أماكن تجمع السلاسل البشرية المؤيدة لحمدين صباحي بالمحافظات ننشر أماكن تجمع السلاسل البشرية المؤيدة لحمدين صباحي بالمحافظات

صورة أرشيفية

أعلنت إدارة حملة المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة ، حمدين صباحي ، مؤسس التيار الشعبي ، عن أماكن السلاسل البشرية بالمحافظات لدعم حمدين صباحي.

يُذكر أن هذه السلاسل البشرية  تعد أولي فعاليات حملة المرشح ، حمدين صباحي ، حيث أنها من المقرر أن تُعقد غداً بمختلف محافظات ، وهذه الأماكن هيَ.

تبدأ هذه الفعالية في الـ 4 ونصف عصراً وتنتهي في السادسة مساءاً.

وهذه الأماكن هي:

1- مصر الجديدة أمام قصر البارون

2- السيده زينب أمام المسجد
> 3-حدائق القبه امام قصر القبة
> 4-شبرا الخيمه امام قهوه شرف
> 5- كوبرى عباس
> 6- القليوبيه بنها ميدان الساعه قصر الثقافه
> 7- البحيره دمنهور دوران الاستاد
> 8- ابوحمص ميدان النافوره
> 9- الاسكندريه محطه الرمل
> 10- دمباط ميدان الساعه
> 11- مرسى مطروح شارع الاسكندريه \ سوق ليبيا \ الكورنيش
> 12- السلوم بجوار مجلس مدينه السلوم
> 13- بورسعيد شارع الممشى السياحى
> 14- الاسماعيليه ميدان الممر
> 15- السويس شارع الجيش
> 16- ج سيناء الطور ميدان المنشيه
> 17- ج سيناء شرم الشيخ ميدان النهضه
> 18- البحر الاحمر الغردقه ميدان الدهار
> 19- الغربيه المحله الكبرى ميدان الشون
> 20- الغربيه طنطا الكوبرى العلوى
> 21- المنوفيه شبين الكوم ميدان عمر افندى
> 22- الشرقيه الزقازيق ميدان التحرير بجوار المحطه
> 23- الدقهليه المنصوره ميدات المحافظه
> 24 – الفيوم \ ميدان السواقى
> 25 – بنى سويف \ ميدان الزراعيين
> 26 – اسيوط \ ميدان المنفذ
> 27 – المنيا \ ميدان موقف سلة.
> 28 – الوادى الجديد \ ميدان الشبان المسلمين
> 29 – سوهاج \ ميدان الثقافه
> 30 – قنا \ ميدان الساعه
> 31 – الاقصر \ ميدان سيدي أبو الحجاج ، أمام معبد الأقصر
> 32 – اسوان \ ميدان المحطها

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