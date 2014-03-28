ننشر أماكن تجمع السلاسل البشرية المؤيدة لحمدين صباحي بالمحافظات

أعلنت إدارة حملة المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة ، حمدين صباحي ، مؤسس التيار الشعبي ، عن أماكن السلاسل البشرية بالمحافظات لدعم حمدين صباحي.

يُذكر أن هذه السلاسل البشرية تعد أولي فعاليات حملة المرشح ، حمدين صباحي ، حيث أنها من المقرر أن تُعقد غداً بمختلف محافظات مصر ، وهذه الأماكن هيَ.

تبدأ هذه الفعالية في الـ 4 ونصف عصراً وتنتهي في السادسة مساءاً.

وهذه الأماكن هي:

1- مصر الجديدة أمام قصر البارون

2- السيده زينب أمام المسجد

> 3-حدائق القبه امام قصر القبة

> 4-شبرا الخيمه امام قهوه شرف

> 5- كوبرى عباس

> 6- القليوبيه بنها ميدان الساعه قصر الثقافه

> 7- البحيره دمنهور دوران الاستاد

> 8- ابوحمص ميدان النافوره

> 9- الاسكندريه محطه الرمل

> 10- دمباط ميدان الساعه

> 11- مرسى مطروح شارع الاسكندريه \ سوق ليبيا \ الكورنيش

> 12- السلوم بجوار مجلس مدينه السلوم

> 13- بورسعيد شارع الممشى السياحى

> 14- الاسماعيليه ميدان الممر

> 15- السويس شارع الجيش

> 16- ج سيناء الطور ميدان المنشيه

> 17- ج سيناء شرم الشيخ ميدان النهضه

> 18- البحر الاحمر الغردقه ميدان الدهار

> 19- الغربيه المحله الكبرى ميدان الشون

> 20- الغربيه طنطا الكوبرى العلوى

> 21- المنوفيه شبين الكوم ميدان عمر افندى

> 22- الشرقيه الزقازيق ميدان التحرير بجوار المحطه

> 23- الدقهليه المنصوره ميدات المحافظه

> 24 – الفيوم \ ميدان السواقى

> 25 – بنى سويف \ ميدان الزراعيين

> 26 – اسيوط \ ميدان المنفذ

> 27 – المنيا \ ميدان موقف سلة.

> 28 – الوادى الجديد \ ميدان الشبان المسلمين

> 29 – سوهاج \ ميدان الثقافه

> 30 – قنا \ ميدان الساعه

> 31 – الاقصر \ ميدان سيدي أبو الحجاج ، أمام معبد الأقصر

> 32 – اسوان \ ميدان المحطها