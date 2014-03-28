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أوباما: بوتين يحلم باستعادة الاتحاد السوفيتي

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أوباما: بوتين يحلم باستعادة الاتحاد السوفيتي أوباما: بوتين يحلم باستعادة الاتحاد السوفيتي

أوباما

رجح الرئيس الأمريكي باراك أوباما في حوار له اليوم الجمعة، أن ضم روسيا لشبه جزيرة القرم، ونشر القوات الروسية على الحدود الأوكرانية، نابع عن استياء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لسقوط الإتحاد السوفيتي.

وقال أوباما – في حديث إذاعي لشبكة “سي بي إس” نيوز الأمريكية اليوم الجمعة -أوردته صحيفة نيويورك تايمز- إن بوتين ” يرى أن تفكك الاتحاد السوفياتي مأساوي، وأعتقد أن هناك شعورًا قويًا بالقومية الروسية، وشعور بأن الغرب استفاد من روسيا في الماضي “.

ولفت أوباما الانتباه إلى حشد القوات على طول الحدود الروسية في أوكرانيا ، وحث موسكو على الدخول في محادثات حول التوصل إلى حل سلمي للنزاع مع أوكرانيا، قائلا إن وجود القوات الروسية يمكن أن يكون محاولة لتخويف أوكرانيا، أو أنه يمكن أن يكون بمثابة إشارة إلى تحركات عسكرية في المستقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن أوباما دعا بوتين ،خلال حديثه، لسحب القوات الروسية و بدء مفاوضات مباشرة مع الأوكرانية.

أ ش أ

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