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صلاح يكشف عن هدفه ' الحالي ' مع تشيلسي

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صلاح يكشف عن هدفه ' الحالي ' مع تشيلسي صلاح يكشف عن هدفه ' الحالي ' مع تشيلسي

يتمنى محمد صلاح النجم المصري المحترف في صفوف تشيلسي خوض مباريات أكثر مع الزرق، ولكنه يدرك بحسب تصريحاته صعوبة تحقيق ذلك.

وشارك صلاح في أربع مباريات وسجل هدفا خلال 84 دقيقة مجمعة، ولم يظهر كأساسي في أي لقاء حتى الآن.

ويروي صلاح لموقع تشيلسي الرسمي قائلا: "أود أن ألعب الكثير من المباريات ولكني أعلم أن هذا صعب تحقيقه لأنني جئت في الشتاء".

وأضاف "أيضا أنا ألعب في واحدا من أفضل أندية العالم، ليس سهلا أن أشارك لأن كل اللاعبين مميزين للغاية".

وتابع صلاح "نحن الآن على قمة الدوري الإنجليزي، وليس سهلا الدخول في الفريق ولعب كل مباراة".

ويحتل تشيلسي صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 69 نقطة وينافسه ليفربول ومانشستر سيتي وابتعد أرسنال.

وأتم "سأحاول أن ألعب الآن، ولدي هدف وحيد هو تسجيل الكثير من الأهداف، وهو ما يرغب في تحقيقه كل اللاعبين".

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