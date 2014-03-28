أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندي: أنا اللي بتصدى لأعداء الوطن والأشرار -
الشيخان الجندي وعبد المعز يوضحان أنواع الكفر -
الشيخ خالد الجندي: المنافقين بيتعرفوا من كسلهم في صلاة الفجر والعشاء -
تامر حسني يلعب بالدرامز فى حفل تامر عاشور -
أنشيلوتي: ليس لدينا أي نية لضم ديبالا -
انتظرونا الجمعة.. وحلقة خاصة عن تاريخ نادي بلدية المحلية في القاهرة أبوظبي الساعة 11 مساءً -
تأجيل محاكمة المتهم باغتصاب "طفلة البامبرز" إلى 2 مايو المقبل -
"الرقابة الإدارية" ترصد إصابة أيتام "البنين" في دمياط بأمراض جلدية -
ضبط 20 كيلو لحوم منتهية الصلاحية داخل دار أيتام بالغربية -
آثار حريق صالة الجمباز نادي الجزيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

إصابة 9 مواطنين في مشاجرة بسبب خلافات عائلية بسوهاج‎

Google+ Print
إصابة 9 مواطنين في مشاجرة بسبب خلافات عائلية بسوهاج‎ إصابة 9 مواطنين في مشاجرة بسبب خلافات عائلية بسوهاج‎

أصيب 9 مواطنين في مشاجرة بناحية غرب الكوبري بسوهاج بسبب خلافات عائلية .
> تلقي اللواء ابراهيم صابر، مدير أمن سوهاج،أخطاراً  بنشوب مشاجرة بين طرفين الأول «شحاته إبراهيم الدمراني ونجله محمد ونجلته اسماء وابنته اخيه سحر مصابين بكدمات وسجحات متفرقة بالجسم والطرف الثاني محمد السيد محمد ،34 عاطل ،زوج الثالثة من الطرف الأول وبسيوني السيد، 21 سنة ،وحسين السيد وفتحية عبد الغني السيد، 59 سنة ربة منزل، وحنان فرغلي موظفة» مصابين بكدمات وسجحات متفرقة بالجسم ،وتم حجز الأخيرة بمستشفي سوهاج العام لكونها حامل بالشهر الثالث .

وتم ضبط طرفي المشاجرة ،وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري بالواقعه ،وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتصرف .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا