إصابة 9 مواطنين في مشاجرة بسبب خلافات عائلية بسوهاج‎

أصيب 9 مواطنين في مشاجرة بناحية غرب الكوبري بسوهاج بسبب خلافات عائلية .

> تلقي اللواء ابراهيم صابر، مدير أمن سوهاج،أخطاراً بنشوب مشاجرة بين طرفين الأول «شحاته إبراهيم الدمراني ونجله محمد ونجلته اسماء وابنته اخيه سحر مصابين بكدمات وسجحات متفرقة بالجسم والطرف الثاني محمد السيد محمد ،34 عاطل ،زوج الثالثة من الطرف الأول وبسيوني السيد، 21 سنة ،وحسين السيد وفتحية عبد الغني السيد، 59 سنة ربة منزل، وحنان فرغلي موظفة» مصابين بكدمات وسجحات متفرقة بالجسم ،وتم حجز الأخيرة بمستشفي سوهاج العام لكونها حامل بالشهر الثالث .

وتم ضبط طرفي المشاجرة ،وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري بالواقعه ،وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتصرف .