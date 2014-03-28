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بالصور .. مهرجان جمعية رعاية “الأقزام” المصرية السنوي بالإسكندرية

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بالصور .. مهرجان جمعية رعاية “الأقزام” المصرية السنوي بالإسكندرية بالصور .. مهرجان جمعية رعاية “الأقزام” المصرية السنوي بالإسكندرية

مهرجان جمعية رعاية “الأقزام” المصرية

نظمت، عصر اليوم الجمعة، جمعية رعاية “الأقزام” بالإسكندرية مهرجان الأقزام السنوي، وذلك بنادي الإتحاد السكندري بحضور العميد محمد أبو هيبة – مندوب عن المنطقة الشمالية العسكرية، وهشام كامل – وزير ، واللواء محمود عيسى – رئيس حي وسط مندوب عن محافظ الإسكندرية، ومحمد البدرشيني عضو مجلس الشعب السابق عن الحزب الوطني المنحل، والذى بدء بمباراة كرة قدم للأقزام وفرقة فنون شعبية، واستعراض التنورة وإلقاء الشعر للأقزام.

واحتفل الأقزام داخل المهرجان، بخطوبة اثنين منهم وسط مشاركة أعضاء الجمعية، ويهدف المهرجان إلى مطالبة المسئولين بتفعيل المادة 81 من الدستور، لحصول صغار القامة على النسبة القانونية، للالتحاق بالوظائف.

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