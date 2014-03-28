بوتين: إحباط 13 عملًا إرهابيًا والقضاء على 278 مسلحًا في 2013

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الأجهزة الأمنية الروسية أحبطت 13 عملًا إرهابيًا ونجحت في تصفية حوالي 280 مسلحًا في العام الماضي.

وقال «بوتين»، خلال مراسم ترقية ضباط كبار في وزارتي الدفاع والداخلية في موسكو اليوم الجمعة: “منعت الأجهزة الأمنية الروسية في العام الماضي وقوع نحو 82 جريمة ذات بعد إرهابي، بما في ذلك 13 عملا إرهابيا، ونجحت في القضاء على 278 مسلحا بينهم 43 من قادة الجماعات الإرهابية” .

وذكرت وكالة أنباء ” نوفوستي ” أن الرئيس بوتين دعا وزارة الداخلية الروسية إلى “تحقيق تقدم نوعي” في محاربة التطرف، كما دعا هيئة الأمن الفيدرالية الروسية إلى التركيز على منع وقوع الأعمال الإرهابية، وذلك من خلال الاستفادة من الخبرة التي اكتسبتها الأجهزة الأمنية الروسية خلال عملية تأمين الألعاب الأولمبية الشتوية التي جرت في مدينة سوتشي مؤخرا.كذلك طالب الرئيس الروسي هيئة الاستخبارات الخارجية الروسية إلى “الكشف مبكرا عن المخاطر الخارجية المحتملة التي تهدد أمن روسيا، وتقديم اقتراحات محددة لمنع وقوعها”.

أ ش أ