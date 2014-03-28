بالصور.. ضبط 750 قرص مخدر ومنشط جنسي وكيلو وربع بانجو بسوهاج

قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بضبط 750 قرص مخدر ومنشط جنسي وكيلو وربع بانجو داخل صيدليتين ومسكن بالمحافظة .

> وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة طهطا أكدتها التحريات السرية مفادها قيام كل من عزت إبراهيم فهيم إبراهيم ،25 سنة ،مدير الصيدلية و بدر منير شنودة سعيد 60 سنة ،صاحب الصيدلية ،بالإتجار فـي الأقراص المخدرة والمؤثرة علي الصحة النفسية وبيعها لجمهور المواطنين بدون تذاكر طبية ،و فتحي أحمد حسن علي ” وشهرته فتحي دندبه ” 49 سنة ،حداد مسلح – ويقيم بذات الناحية ،بالإتجار فـي المواد المخدرة متخذاً من مسكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي .

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع إدارة تفتيش الصيادلة، قامت مأمورية من ضباط وحدة مباحث القسم مدعومه بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن إستهدفت المذكورين حيث تم ضبطهم وبإجراء التفتيش عثر علي 200 قرص تامول المخدر و 52 قرص منشط جنسي داخل الصيدلية ، و 480 قرص مخدر داخل الصيدلية .

كما عثر بحوزة المتهمين على 70 لفافة ورقية متوسطة الحجم بداخلها نبات أخضر عشبي جاف يشتبه أن يكون لنبات البانجو المخدر وزنت كيلو و”250″ جرام و10 قطع متوسطة الحجم من مادة داكنة اللون يشتبه أن تكون لمادة الحشيش المخدر وزنت 30 جرام بمسكنه ،و بمواجهة المتهمين إعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار .

كلفت إدارة البحث الجنائي بتطوير مناقشة المتهمين للوقوف علي أبعاد نشاطهم الإجرامي ،وتحرر عن ذلك المحاضر أرقام 2552 ، 2553 جنح القسم ، 613 إداري القسم لسنة 2014، وتم اخطار النيابة العامة للتصرف .