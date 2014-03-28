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إسرائيل تحذر تركيا من شن عملية عسكرية مسلحة ضد سوريا

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إسرائيل تحذر تركيا من شن عملية عسكرية مسلحة ضد سوريا إسرائيل تحذر تركيا من شن عملية عسكرية مسلحة ضد سوريا

بنيامين نتنياهو – رئيس وزراء اسرائيل

ذكرت صحيفة طرف التركية اليوم ، أن ‏المبعوث الخاص لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ، توجه إلى أنقرة دافيد ميدان، وحذر رئيس جهاز المخابرات التركي ، هاكان فيدان ، خلال اجتماعهما الأخير في العاصمة التركية من النتائج التي قد تترتب عن أي عملية عسكرية محتملة ضد سوريا .

وأضافت الصحيفة أن “ميدان” ، أوضح أن سوريا تمتلك أكبر مخزون من الأسلحة الكيماوية في العالم ولديها عدد كبير من الصواريخ متوسطة ، وبعيدة المدى الروسية والصينية ولها القدرة على ضرب مناطق جنوبي وجنوب شرقي تركيا، وقد تكون لدى بعض من هذه الصواريخ القدرة على ضرب أنقرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن ميدان لا ينظر إيجابيًا لقيام القوات المسلحة التركية بعملية عسكرية محتملة ضد قوات النظام السوري، لأنها قد تولد نتائج سلبية ومخاطر على دول المنطقة.

 

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