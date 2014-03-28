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«ماركا»: رونالدو يُشارك في المباريات ولديه إصابة في الرُكبة

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«ماركا»: رونالدو يُشارك في المباريات ولديه إصابة في الرُكبة «ماركا»: رونالدو يُشارك في المباريات ولديه إصابة في الرُكبة

رونالدو

أكدت صحيفة ماركا الأسبانية في تقرير لها اليوم “الجمعة” أن البرتغالي كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في العالم يلعب مباريات ناديه ريال مدريد الأخيرة وهو مصاب .

وأوضحت الصحيفة أن رونالدو يعاني من آلام في أوتار الركبة اليسرى وشارك في آخر ثلاث مباريات وهو مصاب أمام شالكه في دوري أبطال أوروبا وبرشلونة وإشبيلية في الليجا الإسبانية ، وأدى ذلك لتراجع مستواه .

وأكدت ماركا أن أفضل لاعب في العالم لعام 2013 يجلس مع أخصائي العلاج الطبيعي لأكثر من ساعة من أجل التعافي من هذه الإصابة لكي يتواجد بقوة في أهم مرحلة من الموسم، لكن هناك قلق في ريال مدريد خوفا من تفاقم الإصابة.

جدير بالذكر أن ريال مدريد خسر في آخر مباراتين أمام برشلونة وإشبيلية على الترتيب في الدوري الإسباني ؛ مما أدى لاحتلاله المركز الثالث بعد أن كان في الصدارة .

أ ش أ

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