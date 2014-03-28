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أنشيلوتي: رونالدو يعاني مشكلة صغيرة

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أنشيلوتي: رونالدو يعاني مشكلة صغيرة أنشيلوتي: رونالدو يعاني مشكلة صغيرة

تحدث كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد عن التقارير التي قالت إن نجم الفريق الملكي كريستيانو رونالدو يلعب متأثرا بإصابته.

ظهرت تقارير تؤكد أن رونالدو لعب مع ريال مدريد مباراة سيفيليا في الدوري الإسباني وهو يتحامل على إصابة حدثت له خلال مواجهة برشلونة مطلع الاسبوع المنصرم.

وأوضح المدرب الإيطالي "إنها مشكلة صغيرة.. رونالدو جاهز لمباراة رايو فايكانو".

ويحتاج ريال مدريد لمساهمة رونالدو في العودة لطريق الانتصارات بعد اسبوع سيء للميرنجي استهله بالخسارة أمام برشلونة ثم سقط مجددا في ملعب سيفيليا.

واستطرد أنشيلوتي "إصابة رونالدو صغيرة، مشكلة بسيطة.. فكرنا في منحه راحة لكني أعتقد أنه سيكون جاهزا بلا مشاكل".

وتابع "عموما نراقب حالته، وإن اضطررنا سنمنحه راحة.. لكني أظن أنه جاهز".

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في الليجا بعدما فرط في الصدارة، وبات متأخرا بثلاث نقاط عن أتليتكو صاحب المركز الأول وبنقطتين عن برشلونة الوصيف.

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