مودريتش يصاب بالحمى.. وإسكو يخلفه في الوسط

مدريد، (إفي): غاب الكرواتي لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد عن تدريبات الفريق الصباحية بعد إصابته بالحمى، ليحصل على اذن من الجهاز الطبي للراحة، ويكون إسكو هو بديله في خطة الإيطالي كارلو أنشيلوتي أمام رايو فايكانو غدا السبت في الدوري الإسباني.

وأوضح أنشيلوتي في مؤتمر صحفي قائلا: "كانت لدينا مشكلة في المران الصباحي، بعدما حضر مودريتش للتدريبات وهو يعاني من الحمى، بدأ في التعافي ولكن علينا أن نرى ما يمكن أن نفعله".

وفي حالة عدم مشاركة مودريتش في المباراة، سيكون إسكو هو البديل الأول لأنشيلوتي، وهو ما يشير إلى أن الريال سيخوض المباراة مهاجما بحثا عن فوز يبقى على آمال الفريق الملكي في المنافسة على لقب الليجا.

واستبعد المدرب الإيطالي وجود إحتمالية للقيام بنظام التناوب بين بعض اللاعبين، خاصة في الفترة الحالية من الموسم، وأن التغييرات ستكون في حالة إجهاد لاعب بشكل كبير.

وفيما يلي التشكيلة المتوقعة لمباراة رايو فايكانو:

المرمى: دييجو لوبيز

الدفاع: داني كاربخال - بيبي - سرخيو راموس - مارسيلو

الوسط: شابي ألونسو - إيسكو - أنخل دي ماريا

الهجوم: جاريث بيل - كريستيانو رونالدو - كريم بنزيمه