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أبو تريكة يذكر مرشحي رئاسة الأهلي بصالح سليم

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أبو تريكة يذكر مرشحي رئاسة الأهلي بصالح سليم أبو تريكة يذكر مرشحي رئاسة الأهلي بصالح سليم

وجه محمد أبو تريكة نجم الأهلي السابق رسالة إلى الأسماء المرشحة لانتخابات مجلس إدارة القلعة الحمراء والناخبين ومشجعي الشياطين الحمر.

ويتواجد أبو تريكة في ألمانيا لاستكمال دراسة الإدارة، إلا أنه استخدم حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (Twitter) لتوجيه رسالة.

وقال أبو تريكة مستخدما مقولة صالح سليم: "النادي الأهلي ملكا لمن صنعوه ومن صنعوه هم مشجعوه".

وأضاف "الانتخابات أداة للوصول إلى المنصب، ولكن العمل بإخلاص وحب طريق للخلود في القلوب، فحافظوا على الأهلي".

ويتنافس على مقاعد رئاسة الأهلي محمود طاهر وإبراهيم المعلم.

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