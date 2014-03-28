«تايم»: مؤسس «فيس بوك» يدرس استخدام طائرات بدون طيار لتوصيل الإنترنت

كشفت مجلة “تايم” الأمريكية النقاب عن خطط مؤسس شبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك” مارك زوكربيرج لنشر شبكة الانترنت في أجزاء العالم التي لم تصل إليها الشبكة من خلال الطائرات بدون طيار والأقمار الصناعية وأجهزة الليزر .

وذكرت المجلة الأمريكية – في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني اليوم “الجمعة ” – أن المشروع سيكون بذلك منافسا لمشروع “لوون” الذي أطلقته جوجل لإطلاق 30 بالونا في الهواء لتغطية الأرض بالإنترنت .

وصرح زوكربيرج بأنه بعد مرور عام من الإعلان عن مشروع “انترنت دوت أورج” يحرز مختبر الاتصال التابع لفيسبوك تقدما ملحوظا ، حيث يعمل على بناء الطائرات بدون طيار والأقمار الصناعية وأجهزة الليزر لربط مناطق شاسعة من العالم بالإنترنت ولتوفير الانترنت لكل شخص في العالم .

وكتب زوكربيرج على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) ” خلال العام الماضي تضاعف عدد الأشخاص المستخدمين لبيانات الهواتف مع المشغلين الذين تشاركنا معهم في الفلبين وباراجواي وساعدنا 3 ملايين شخص في الدخول إلى الانترنت.. وسنواصل بناء مزيد من الشراكات ولكن توصيل الانترنت للعالم بأسره يتطلب اختراع تكنولوجيا جديدة للغاية ” .

وفي مطلع الشهر الجاري ، أفادت تقارير بأن فيسبوك يسعى لشراء 11 ألف طائرة بدون طيار لتغطية القارة الافريقية بالانترنت “فيسبوك” إلى جانب شركات ومنظمات ضخمة مثل ايريكسون، نوكيا، أوبرا، كوالكوم وسامسونج وغيرها، هو أحد أهم الداعمين لمشروع “انترنت دوت أورج” الذي يهدف لربط مناطق شاسعة من العالم بالإنترنت، حيث لم تصل شبكة الإنترنت لهذه المناطق بعد .

وتشير الاحصائيات إلى أن 2.7 مليار شخص متصل بالإنترنت – أي ما يعني ثلث العالم فقط – الأمر الذي يجعل المشروع يسعى لربط المزيد من البشر بالإنترنت..كما تشير أحد التقارير إلى أن فيسبوك تسعى لشراء مصنع طائرات بدون طيار تعمل بالطاقة الشمسية تدعى “تيتان”، والتي تستطيع الطيران لمدة 5 سنوات متواصلة على ارتفاع 65 ألف كيلومتر وقادرة على حمل مواد تصل إلى 100 كيلوجرام ، على أمل أن يجرى عليها بعض التعديلات التي تجعلها قادرة على توفير خدمة الاتصال بالإنترنت للمناطق التي أسفل منها على الأرض .

وسينافس مشروع فيسبوك بقوة جوجل التي تسعى لإطلاق 30 بالوناً في “طبقة الستراتوسفير” لتشكل شبكة مبرمجة على ارتفاعات مختلفة ، وحسب سرعة الرياح لتوفير تغطية شبه ثابثة بالنسبة للأرض، مستهدفة كذلك أفريقيا في مشروعها الذي أطلقت عليه اسم “لوون”.

وفي حال نجحت هذه البالونات بالعمل فإنها ستكون قادرة على توفيرالجيل الثالث من الإنترنت إلى أجزاء معزولة من العالم ، إلا أن عمر البالون 100 يوم فقط، عندها سيكون عليها العودة إلى الأرض لاستبدالها.

أ ش أ