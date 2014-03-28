أوباما يصل الرياض لمقابلة العاهل السعودي

وصل منذ قليل ، الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلي مطار الرياض وذلك لمقابلة العاهل السعودي الملك عبدالله الثاني.

يُذكر أن “أوباما” ، كان قد غادر العاصمة الإيطالية روما في ختام زيارته للفاتيكان .

كانت الطائرة الرئاسية قد أقلعت من مطار “فيوميتشينو” الدولي حيث تقدم مودعوه عمدة روما ، اينياستو مارينو ، الذي دعاه لزيارة أخري في الرابع من يونيو المقبل .

ومن المقرر أن يناقش أوباما ، في الرياض مع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والامنية الي جانب مكافحة الإرهاب الأقليمي

ومن المتوقع أن تشمل المباحثات ، مفاوضات السلام في الشرق الأوسط وسبل دفعها للأمام ، وتطورات الوضع في سوريا بالإضافة للشأن النووي الإيراني.