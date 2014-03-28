أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندي: أنا اللي بتصدى لأعداء الوطن والأشرار -
الشيخان الجندي وعبد المعز يوضحان أنواع الكفر -
الشيخ خالد الجندي: المنافقين بيتعرفوا من كسلهم في صلاة الفجر والعشاء -
تامر حسني يلعب بالدرامز فى حفل تامر عاشور -
أنشيلوتي: ليس لدينا أي نية لضم ديبالا -
انتظرونا الجمعة.. وحلقة خاصة عن تاريخ نادي بلدية المحلية في القاهرة أبوظبي الساعة 11 مساءً -
تأجيل محاكمة المتهم باغتصاب "طفلة البامبرز" إلى 2 مايو المقبل -
"الرقابة الإدارية" ترصد إصابة أيتام "البنين" في دمياط بأمراض جلدية -
ضبط 20 كيلو لحوم منتهية الصلاحية داخل دار أيتام بالغربية -
آثار حريق صالة الجمباز نادي الجزيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

أوباما يصل الرياض لمقابلة العاهل السعودي

Google+ Print
أوباما يصل الرياض لمقابلة العاهل السعودي أوباما يصل الرياض لمقابلة العاهل السعودي

الملك عبدالله بن عبدالعزيز وأوباما

وصل منذ قليل ، الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلي مطار الرياض وذلك لمقابلة العاهل السعودي الملك عبدالله الثاني.

يُذكر أن “أوباما” ، كان قد غادر العاصمة الإيطالية روما  في ختام زيارته للفاتيكان .

كانت الطائرة الرئاسية قد أقلعت من مطار “فيوميتشينو” الدولي حيث تقدم مودعوه عمدة روما ، اينياستو مارينو ، الذي دعاه لزيارة أخري في الرابع من يونيو المقبل .

ومن المقرر أن يناقش أوباما ، في الرياض مع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والامنية الي جانب مكافحة الإرهاب الأقليمي

ومن المتوقع أن تشمل المباحثات ، مفاوضات السلام في الشرق الأوسط وسبل دفعها للأمام ، وتطورات الوضع في سوريا بالإضافة للشأن النووي الإيراني.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا