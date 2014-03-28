مقتل طفل بطلق ناري «طائش» بالمعابدة في أسيوط

لقي طفل من قرية المعابدة الشرقية التابعة لمركز أبنوب فى أسيوط مصرعه إثر إصابته بطلق ناري طائش خرج من سلاح ناري من أحد أقاربه بطريق الخطأ .

كان اللواء طارق نصر، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من مأمورمركز شرطة أبنوب يفيد وصول بلاغ من مستشفي أسيوط الجامعي بوصول أبو اليسر . ق . خ 13 سنه ينتمي لعائلة ( الحرابوة ) مقيم المعابدة الشرقية دائرة المركز جثة هامدة اثر إصابته بطلق ناري بالجسم وتم التحفظ علي الجثة بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة .

وبسؤال والد المجني عليه «قايد . خ . ع 45 سنه موظف» مقيم بذات الناحية قرر أنه حال تواجد نجله بالقرية أصيب بطلق ناري طائش لا يعلم مصدرة أو مطلقة ولم يتهم أو يشتبه في أحد جنائياً .

وأشارات التحريات التى أجراها ضباط مباحث المركز إلي انه حال عبث محمود . إ . ع ( أحد أقارب المجني عليه ) ببندقة أليه خرجت منها عدت طلقات بنوع الخطأ أصابت إحداها المجني عليه ..مما أدي الي وفاته .