أمن بورسعيد يضبط تشكيل عصابي تخصص فى السرقة بالإكراه

قامت إدارة البحث الجنائى ببورسعيد، بضبط تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب وقائع السرقات بالإكراه.

حيث وردت معلومات أكدتها تحريات ضباط إدارة البحث الجنائى تفيد قيام كل من «السيد محمد حسن وهبه،مقيم دائرة الزهور (مسجل جنائيا فرض سيطره) و أحمد ابراهيم أحمد اسماعيل،26 سنه،مقيم دائرة الزهور سبق إتهامه فى عدد 3 قضايا سرقة،كما ضبطت السيد متولى على أحمد عبدالمولى ،26 سنه ،مقيم دائرة قسم الزهور وسبق إتهامه فى عدد 11 قضيه مابين (سلاح بدون ترخيص – اداب – مخدرات – تشرد ) ،بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص فى إرتكاب جرائم السرقات بالاكراه – بدائرة قسم الزهور ».

وبتقنين الإجراءات ،قام النقيب محمد زكريا،ضابط مباحث قسم الزهور، بضبط المتهمين الثلاثة وبحوزة الاول سلاح نارى عبارة عن طبنجه عيار 9مم و( 4 ) طلقات من ذات العيار ، وبحوزة الثانى سلاح نارى عبارة عن بندقيه خرطوش وطلقه من ذات العيار ،وبحوزة الثالث سلاح أبيض عباره عن “مطواه قرن غزال ” و (20) قرص مخدر “بقصد التعاطى” .

وبمواجهتهم إعترفوا بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم وقيامهم بإرتكاب عدد من وقائع السرقات بالإكراه منها قيامهم بسرقة هاتف محمول ماركة سامسونج خاص بالمجنى عليه ،مقيم دائرة الزهور تحت تهديد الاسلحه الناريه ،كما أعترفوا بقيامهم بسرقة هاتف محمول ماركة نوكيا خاص بالمجنى عليه ،ومقيم بدائرة قسم الزهور تحت تهديد الأسلحه النارية.

كما اعترفوا بعدد من الوقائع منها الشروع فى سرقة المجنى على «م- أ – ع » تاجر – مقيم دائرة قسم الزهور،حيث قاموا بإستيقافه تحت تهديد الأسلحه الناريه محاولين سرقه متعلقاتة الشخصية الأ أنة أستغاث بالمارة وفروا هاربين بالإضافة لإرتكابهم خمس وقائع اخرى مماثلة وبإرشادهم .

تم ضبط المسروقات وبعرضها على المجنى عليهم تعرفوا عليها وأتهموا المذكورين بسرقتها بالإكراة .

وأمر اللواء مساعد وزير الداخلية ،مدير الامن، بإتخاذ الإجراءات القانونية وكلف إدارة البحث الجنائى بإستكمال فحص النشاط الإجرامى للمتهمين ، وبعرضهم على النيابة العامة قررت حبسهم على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد لهم فى الميعاد القانونى .