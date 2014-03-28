أنشيلوتي يرد على مورينيو: على الأقل ريال ينافس هذا الموسم

مدريد، (إفي): رد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد الإسباني، على سلفه البرتغالي جوزيه مورينيو الذي أعرب عن دهشته لتراجع الملكي في ترتيب الليجا، حيث ذكره بأنه لم يكن ينافس الموسم الماضي على لقب هذه البطولة.

وفي تصريحات أدلى بها اليوم الجمعة خلال مؤتمر صحفي قبيل مباراة فريقه غدا أمام رايو فايكانو في الجولة الـ31 من الليجا، قال أنشيلوتي: "أعتقد أن ريال مدريد ينافس الموسم الحالي على لقب الليجا، وهو أمر لم يتمكن من فعله الموسم الماضي".

وكان مورينيو، المدير الفني الحالي لتشيلسي الإنجليزي، قد صرح مؤخرا بأنه كان ينتظر من فريقه الإسباني السابق أن يكون في وضع أفضل بالليجا في الوقت الحالي من الموسم.

وقال مورينيو "أنا متفاجئ بعض الشيء، كنت أنتظر من الريال أن يكون متصدرا بفارق، لأن برشلونة فقد الكثير من النقاط عن المواسم الثلاثة الماضية".

ومن المعروف أن ريال مدريد يحتل حاليا المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 70 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن أتلتيكو صاحب الصدارة، ونقطتين عن برشلونة الوصيف.