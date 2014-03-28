مصر تمتنع عن التصويت على بطلان استفتاء القرم فى الأمم المتحدة

امتنعت مصر عن التصويت على القرار الذى اعتمدته الجمعية العامة ظهر أمس، بشأن تأكيد سيادة أوكرانيا، ووحدة أراضيها، وبطلان الاستفتاء الذى عقد فى القرم يوم 16 مارس، وأدى إلى انضمام القرم إلى روسيا، وتم اعتماد القرار بأغلبية 100 صوت، وامتناع 58 دولة عن التصويت، وتصويت 11 دولة ضد القرار.

أكد السفير معتز أحمدين خليل مندوب مصر الدائم فى الأمم المتحدة، أن الأزمة فى أوكرانيا تمس النظام الدولى بأسره وتؤثر عليه، لافتا أن النظام الدولى الحالى لم يأخذ فى اعتباره ما شهده العالم من تطورات على مدار ربع القرن الأخير، ولم يلتفت للتغيرات الجذرية التى شهدها المجتمع الدولى منذ انهيار النظام العالمى السابق الذى حكمته اعتبارات الثنائية القطبية وعقلية الحرب الباردة.

وأوضح مندوب مصر الدائم، أن مصر امتنعت عن التصويت على القرار لإبراز وجود حاجة ماسة لإصلاح النظام الدولى الحالى ليتسم بمزيد من التوازن ويتفادى إزدواجية المعايير.

وأضاف أنه رغم اقتناع مصر بثوابت مبادئ القانون الدولى، وبأن الأسلوب الأمثل لحل الأزمات التى شهدها المجتمع الدولى هو اللجوء للسبل الدبلوماسية بعيداً عن التصعيد، فإنها تؤمن أيضاً بأن العالم فى حاجة ماسة لعملية شاملة تهدف إلى إعادة صياغة نظامه الدولى ليتواءم مع معطيات الواقع.

وأوضح أن ثوابت القانون الدولى لا تتعامل فى أحيان كثيرة بنفس الاتساق مع المشاغل الأمنية للدول، بينما يتوجب أخذ بعض هذه المشاغل بالفعل بعين الاعتبار على المستويين الإقليمى والدولى، من أجل تحقيق الاستقرار، وتعزيز التعاون بين الدول فى نهاية المطاف.

وذكر السفير معتز خليل أن هناك تناقضاً بين إرادات الشعوب والأطر القانونية التى تحكمها، مما يتطلب تحقيق التوازن بين هذين العنصرين، قائلا: "طالما لم يتم التعامل مع هذه الظواهر، والابتعاد عن ازدواجية المعايير وانتقائية المفاضلة بين المصالح تارة والمبادئ تارة، فإن الأزمات الدولية والإقليمية ستظهر الواحدة تلو الأخرى، وسيظل النظام الدولى عاجزاً عن احتوائها".

تجدر الإشارة إلى أن الدول النامية الرئيسية قد امتنعت عن التصويت على القرار، من بينها الصين، والهند، والبرازيل، والأرجنتين، وباكستان، وجنوب أفريقيا. واختلفت مواقف الدول العربية إزاء التصويت على القرار، إذ امتنعت مصر، والجزائر، والعراق، وموريتانيا، وجيبوتى، وجزر القمر عن التصويت، بينما صوتت كل من الأردن، والسعودية، وقطر، والبحرين، والإمارات، والكويت، وتونس، وليبيا، والصومال لصالح القرار.

كما صوت كل من السودان، وسوريا ضد القرار، ولم تشارك كل من اليمن، ولبنان، والمغرب، وعُمان فى التصويت.

وشارك وزير خارجية أوكرانيا فى جلسة الجمعية العامة، وقدم مشروع القرار الذى يدعمه الاتحاد الأوروبى، والولايات المتحدة.

وأكد مندوب روسيا الدائم فى بيانه رفض بلاده لقرار الجمعية العامة، وعدم تأثيره على إعادة ضم إقليم القرم لروسيا الذى أصبح واقعاً على العالم أن يتعايش معه.