جولة مفاجئة لمحافظ بورسعيد في منطقة ناصر

قام اللواء سماح قنديل، محافظ بورسعيد، بجولة مفاجئة علي منطقة ناصر لإزالة التعديات التي قامت بطريقة غير قانونية وتفقد بعض العمارات التي تم إخلائها، ووجة المحافظ بسرعة رفع الرتش من العمارات التي تم إزلتها .

وقد أعطي المحافظ توجيهاتة إلي رئيس حي المناخ بالتنسيق مع المرافق والانقاد والطواريء لإزالة غرزتين فوراً في منطقة ناصر وشدد المحافظ علي ازلتها اليوم حيث قام إحدي الخارجين علي القانون ببنائها وسط العمارات .

وقد أشار أنة سوف يكون هناك متابعة دورية لهدة المنطقة نظراً لشكاوي المواطنين من انتشار البلطجة فيها، كما قام المحافظ بجولة داخل سوق السمك وقام أصحاب المحلات والمفروشات بالاستجابة إلي التعليمات ورفع بضائعهم علي الارصفة وعدم الاعتداء علي حرمة الطريق وكما وجة المحافظ انداراً أخيراً لأصحاب محلات الأحدية بشارع النصر وأسوان بعدم نزول الاحدية مرة آخري علي الطريق وإلا سيتم اتخاد اجراءات القانونية وتحرير مخالفات لهم.