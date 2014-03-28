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وزارة الخارجية : سفارتنا بطرابلس تنهي اجراءات تسليم اثنين من جثامين المصريين بليبيا

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وزارة الخارجية : سفارتنا بطرابلس تنهي اجراءات تسليم اثنين من جثامين المصريين بليبيا وزارة الخارجية : سفارتنا بطرابلس تنهي اجراءات تسليم اثنين من جثامين المصريين بليبيا

وزارة الخارجية

أكدت السلطات الليبية للسفارة المصرية في طرابلس أن حادث وفاة المصريين أمس في طبرق كان نتيجة حادث سير، حيث تعرض الميكروباص الذي كانوا يستقلونه من مدينة صرمان إلى السلوم لحادث تصادم بسيارة نقل في مدينة طبرق، وتوفى اثر الحادث 3 مواطنين مصريين وهم ( محمود خلف على محمود – احمد صبري مصطفى ليمونة – محمد رمضان فتوح محمد) كما أصيب 3 آخرين ويتلقون العلاج حاليا بمستشفى طبرق. وهو الأمر الذي تم تأكيده كذلك من قبل أهالي المصريين المتوفين والمصابين.

وقامت السفارة في طرابلس بإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بتسليم اثنين من الجثامين لذويهم (محمد رمضان فتوح واحمد صبري مصطفى ليمونة) وينتظر تسليم جثمان محمود خلف على محمود”.

ا.ِش.ا

 

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