وفد من تيار الإستقلال بنقابة المهندسين في جولة بمحافظات الصعيد‎

يقوم وفد من تيار الاستقلال لعرض برنامجهم والتواصل مع المهندسين في صعيد مصر ، وجاء على رأس الوفد المهندس طارق النبراوى ، المرشح على منصب نقيب مهندسي مصر ، كما يضم أيضا مهندسي تيار الاستقلال محمد النمر – رفعت بيومى – محمد خضر – عبد الكريم ادم ،عاطف رشاد – محمد عبد الصادق الشيمي – أحمد رجب ابوالعلا- أسامة بسيط – د.م احمد ابو دومة.

وتم أمس ، عقد مؤتمر بنادى نقابة المهندسين بأسيوط للتعرف على اراءهم ومشاكلهم وطمحوهم من المجلس القادم من المرشحين في النقابة كما التقى وفد مرشحي تيار الاستقلال المرشحين من النقابة االفرعية.

ومن المقرر ، عقد مؤتمر آخر في بنى سويف في تمام الساعة 6 م بنادى نقابة المهندسين لعرض رؤيتهم وبرنامجهم المزمع لتطوير النقابة والمهنة.