أخبار عاجلة

8 الصبح - الكاتب الصحفى أحمد الطاهري يكشف جدول أعمال الرئيس السيسى بعد لقاء الرئيس ترامب -
قتلى ومصابون في "هجوم بأسلحة كيميائية" في خان شيخون بشمال غرب سوريا -
دراسة: الدواء الوهمي علاجٌ للخيبات العاطفية -
طول فترة الرضاعة يؤدي إلى ارتفاع معدل الذكاء لدى الطفل -
«الصناعات الغذائية»: 6.7% انخفاضًا في السعر العالمي للقمح -
البنك المركزي يعلن انخفاض ديون مصر لدى «نادي باريس» -
استقرار نسبي في أسعار الذهب -
ارتفاع الأسعار العالمية للأرز غير المقشور بنسبة 6% -
انخفاض طفيف في أسعار الدولار بالبنوك -
16.9% انخفاضًا في الأسعار العالمية للسكر الخام و 16.2% للأبيض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

وزير الخارجية البريطاني يشيد بخطط مكافحة الاغتصاب في البوسنة

Google+ Print
وزير الخارجية البريطاني يشيد بخطط مكافحة الاغتصاب في البوسنة وزير الخارجية البريطاني يشيد بخطط مكافحة الاغتصاب في البوسنة

أشاد وزير الخارجية البريطاني ويليام هيج اليوم “الجمعة” بقرار البوسنة ادخال منع العنف الجنسي في التدريبات العسكرية.

وقال وزير الخارجية البريطاني – في كلمته أمام مؤتمر منع العنف الجنسي في أوقات الصراعات في العاصمة البوسنية سراييفو – ” إن الاغتصاب أسلوب مدمر ورخيص لإرهاب السكان وتهجيرهم من مناطقهم ” .

ومن جانبها ، وصفت النجمة العالمية أنجيلنا جولي قرار البوسنة بإدراج أساليب الوقاية من العنف الجنسي في التدريب العسكري بـ “الملهم” و “الرائد” .

وأوضحت سفيرة الأمم المتحدة للنوايا الحسنة قائلة ” أن قضية الاغتصاب في مناطق الحرب موضوع محرم في جميع البلدان” .
> وتلتقي انجلينا جولي أيضا مع كبار المسؤولين البوسنيين، كما تزور مدينة سربرنيتسا ، حيث قتلت القوات الصربية نحو ثمانية آلاف فتى ورجل مسلم في عام 1995.

وتأتي زيارة هيج وجولي قبل عشرة أسابيع من انطلاق القمة العالمية للقضاء على العنف الجنسي في النزاعات، التي سيرأسان جلساتها في لندن في يونيو القادم.

ا.ش.ا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي