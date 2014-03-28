وزير الخارجية البريطاني يشيد بخطط مكافحة الاغتصاب في البوسنة

أشاد وزير الخارجية البريطاني ويليام هيج اليوم “الجمعة” بقرار الحكومة البوسنة ادخال منع العنف الجنسي في التدريبات العسكرية.

وقال وزير الخارجية البريطاني – في كلمته أمام مؤتمر منع العنف الجنسي في أوقات الصراعات في العاصمة البوسنية سراييفو – ” إن الاغتصاب أسلوب مدمر ورخيص لإرهاب السكان وتهجيرهم من مناطقهم ” .

ومن جانبها ، وصفت النجمة العالمية أنجيلنا جولي قرار البوسنة بإدراج أساليب الوقاية من العنف الجنسي في التدريب العسكري بـ “الملهم” و “الرائد” .

وأوضحت سفيرة الأمم المتحدة للنوايا الحسنة قائلة ” أن قضية الاغتصاب في مناطق الحرب موضوع محرم في جميع البلدان” .

> وتلتقي انجلينا جولي أيضا مع كبار المسؤولين البوسنيين، كما تزور مدينة سربرنيتسا ، حيث قتلت القوات الصربية نحو ثمانية آلاف فتى ورجل مسلم في عام 1995.

وتأتي زيارة هيج وجولي قبل عشرة أسابيع من انطلاق القمة العالمية للقضاء على العنف الجنسي في النزاعات، التي سيرأسان جلساتها في لندن في يونيو القادم.

ا.ش.ا