بالصور .. حفل زفاف جماعي لـ 12 عروساً بجنوب سيناء

نظمت محافظة جنوب سيناء حفل زفاف جماعي بالتعاون مع مديرية الشئون الاجتماعية ومركز دعم المرأة بطور سيناء امس احتفالية لزفاف 12 عروساً من أبناء المحافظة غير القادرات مادياً، بينهن أيتام بحضور ذويهن وشارك في إحياء الحفل فريق الفلكلور الشعبي التابع لقصر ثقافة طور سيناء.

وأشار اللواء أحمد فوزى، السكرتير العام للمحافظة إلى أن الفترة القادمة ستشهد نمواً حقيقياً في كافة المجالات لضمان فتح آفاق جديدة للتنمية.

وأضاف صلاح حسنى، المنسق الإعلامي للمجموعة العربية أن هذ المشاركة من باب المسئولية الإجتماعية التي تقع على عاتق الكائنات الاقتصادية و الشركة تساهم في أعمال الخير وتقدم الهدايا والأجهزة الكهربائية لأبناء سيناء كمساعدة لهم في بناء حياة جديدة وهو الاحتفال الذى يواكب أعياد محافظة جنوب سيناء.

ومن جانبه أكد محمد صابر، مدير مديرية الشئون الاجتماعية بجنوب سيناء أنه يتم اختيار العرائس الفائزات في حفل الزفاف الجماعي بعد استيفائهن شروط البحث الاجتماعي وتقديم ما يفيد أنهن لم يسبق لهن الزواج قبل ذلك حيث وقع اختيار مديرية الشئون الاجتماعية على الفائزين بعد أن تمت دراسة دخولهن الشهرية وإمكانياتهن المادية.