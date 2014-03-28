شابي: أراجونيس وجوارديولا الأفضل.. وديل بوسكي أقنعني بعدم الاعتزال

اعتبر نجم برشلونة الدولي شابي هرنانديز أن بيب جوارديولا ولويس أراجونيس هما أفضل مدربين في مشواره، الذي اعترف بأنه قد بلغ نقطة قمته بعد الثلاثين.

وفي مقابلة ثنائية إلى جانب زميله أندريس إنييستا مع مجلة “سو فوت” الفرنسية نشرت اليوم الجمعة، أكد تشافي أن مونديال البرازيل سيكون الأخير بالنسبة له: “لا أرى نفسي في مونديال روسيا وأنا في الثامنة والثلاثين”.

وتحدث النجم المخضرم عن كيفية إقناع المدير الفني لمنتخب إسبانيا فيسنتي ديل بوسكي له بالاستمرار في الملاعب، بعد أن فكر باعتزال اللعب الدولي عقب بطولة الأمم الأوروبية الأخيرة.

وقال: “فيسنتي هو الشخص الأكثر إنسانية الذي تعاملت معه في غرف اللاعبين”، مشيرًا إلى أنه عندما أخبر المدير الفني برغبته في إنهاء مشواره مع المنتخب عقب الفوز على إيطاليا في النهائي القاري، قال له الأخير، “هنا، أنت شخص مهم”، وأخبره بأن عليه المشاركة في المونديال.

وفيما يتعلق بفكرة الاعتزال، قال شابي إنه يرى نفسه “جيدًا على المستوى البدني”، بل “وأفضل من مواسم سابقة”، رغم أنه عانى من كثرة المباريات.

وتابع “بصدق، إنها المرة الأولى في مسيرتي التي أشعر فيها بأنني جيد بهذا القدر. إنني أكثر نضجا، وأفضل بدنيًا”.

وعن حياته عقب الاعتزال، قال إنه لم يحسم بعد قراره بالتحول إلى عالم التدريب “ما أعرفه هو أنني أحب كرة القدم، ولدي نية بأن أبقى في هذا العالم”.

وكالات