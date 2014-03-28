إصابة أمين شرطة وسائقين في مشاجرة على أسبقية الحصول على البنزين في بني سويف

اصيب أمين شرطة وسائقين فى مشاجرة وقعت بينهما أمام محطة بنزين بشارع الجمهورية بمدينة بنى سويف، بسبب الأسبقية على أولوية التمويل، وانتقلت قوات الأمن برئاسة اللواء زكريا ابوزينة مدير المباحث الجنائية وفضت المشاجرة بينهما وتم نقل المصابين الى مستشفى بنى سويف العام .

تلقى العميد محمد ابوزيد مامور قسم مدينة بنى سويف بلاغا من المقدم مصطفى منتصر رئيس مباحث القسم بوقوع مشاجرات داخل محطة تعاون بشارع الجمهورية للاسبقة على تموين السيارات بالمحطة .

انتقلت قوات الأمن برئاسة اللواء زكريا ابوزينة مدير المباحث الجنائية، وتبين ان المشاجرة وقعت بين طرف اول عامر رحيم ابراهيم 26 سنة امين شرطة سرى من قوة قسم شرطة بنى سويف ومقيم بقرية نعيم بمركز بنى سويف ومصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وطرف ثانى احمد محمد ابراهيم 27 سنة سائق ومقيم برقية منقريش ومحمد فؤاد عبدالحكيم 33 سنة سائق ومقيم بعزبة بلبل بمدينة بنى سويف ومصابان بجروح وسحجات وكدمات بالقسم.

ويرجع سبب المشاجرة إلى أسبقية التموين بمحطة البنزين تعدى كلا منهم على الاخر محدثين ما بهما من اصابات، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأمر المستشار محمد بسيونى مدير نيابة بنى سويف استدعاء صاحب محطة الوقود لسماع اقواله والتحفظ على اطراف المشاجرة لحين الانتهاء من العلاج بمستشفى بنى سويف العام وطلب تحريات المباحث حول الواقعة .