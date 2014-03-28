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حازم إمام من الزمالك: أؤيد عضوين.. والإلهام سيصلني وأنا أختار الرئيس

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حازم إمام من الزمالك: أؤيد عضوين.. والإلهام سيصلني وأنا أختار الرئيس حازم إمام من الزمالك: أؤيد عضوين.. والإلهام سيصلني وأنا أختار الرئيس

رفض حازم إمام أيقونة نادي الزمالك الإعلان عن المرشح الذي سيمنحه صوته في انتخابات رئاسة مجلس إدارة القلعة البيضاء.

الزمالك ينتخب مجلسا جديدا لإدارته، وسط منافسة بين رؤوف جاسر ومرتضى منصور وكمال درويش على مقعد الرئيس.

وحضر إمام مقر القلعة البيضاء مع عمرو الجنايني عضو مجلس الإدارة السابق.

وقال إمام عضو مجلس الزمالك السابق لـFilGoal.com: "حضرت لتأييد رحاب أبو رجيلة وعبد الله جورج".

رحاب أبو رجيلة تتبع قائمة كمال درويش، أما عبد الله جورج فلاعب أساسي في قائمة رؤوف جاسر.

وحين تم سؤال إمام عن مرشحه المفضل للرئاسة، أجاب باسما "الإلهام سيصلني وأنا أضع صوتي في الصندوق.. لم أعرف بعد".

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