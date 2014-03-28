وفاة عضو بالنادي الأهلي أثناء الانتخابات

توفي عضو من أعضاء النادي الأهلي أثناء عملية الاقتراع على انتخاب مجلس إدارة جديد للقلعة الحمراء.

العضو اسمه أحمد عبد الوهاب حسين، وهو مهندس في أوائل السبعينات من العمر.

ونقل مراسل FilGoal.com ما حدث، مشيرا إلى أن الرجل كان في القلعة الحمراء للمشاركة في عملية الانتخابات.

وشعر عبد الوهاب بالإعياء وهو يجلس داخل النادي، وسقط مغشيا عليه.. وطلب الأعضاء القريبين من الحادثة سيارة إسعاف لإنقاذه.

لكن سيارة الإسعاف لم تستطع الوصول لموقع أحمد بسبب الزحام الشديد الناتج عن عملية الانتخابات، سواء من المشاركين أو المرشحين الذين يحاولون حصد أكبر كم من الجماهير.

وأبدى أعضاء النادي غضبهم الشديد بسبب حالة عدم التنظيم التي أدت إلى عدم وصول سيارة الإسعاف لإنقاذ الرجل الذي فارق الحياة داخل مسجد النادي.