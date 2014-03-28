' العامري فاروق طبع دعاية محمود طاهر.. وتجاهل اسمي '

اتهم مروان هشام المرشح على مقعد العضوية في انتخابات الأهلي، العامري فاروق وزير الدولة لشؤون الرياضة الأسبق بأنه يحاول إفشاله في الانتخابات.

مروان هشام يدخل الانتخابات تحت لواء قائمة محمود طاهر المرشح على مقعد الرئاسة.

وقال هاشم للصحفيين: "العامري فاروق هو من تولى طباعة الدعاية الانتخابية لقائمة محمود طاهر".

وتابع "لكنه تعمد إغفال اسمي في أثناء العملية، هو يرغب في ألا أنجح في تلك الانتخابات رغم أنه يؤيد قائمة طاهر".

وكان العامري فاروق من بين أعضاء مجلس إدارة النداي الأهلي، قبل الاستقالة من أجل دخول الوزارة، ثم رحل بعد ذلك في النهاية.