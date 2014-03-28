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Amber Valletta الوجه الإعلاني لحملة H&M لربيع 2014

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Amber Valletta الوجه الإعلاني لحملة H&M لربيع 2014 Amber Valletta الوجه الإعلاني لحملة H&M لربيع 2014

لحملتها الإعلانية Conscious Campaign المخصصة لموسم ربيع 2014، اختارت علامة "أتش أند أم" H&M أيقونة الموضة في حقبة التسعينات الممثلة والعارضة "أمبر فاليتا" Amber Valletta لتكون الوجه الذي يمثّل مجموعة الملابس الجديدة. وقد بدت أمبر ساحرة بمختلف التصاميم التي دخلت في صناعتها مادة البولي أميد Polyamide وزيّنتها الطبعات اليدويّة. تعكس هذه المجموعة من أتش أند أم تاريخ العلامة التي لطالما هدفت إلى تأمين إطلالات أنيقة ومريحة في وقت واحد.
إليك صوراً من حملة Conscious من H&M. فهل أعجبتك المجموعة؟

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