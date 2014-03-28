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تألقي مع عودة الربيع

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تألقي مع عودة الربيع تألقي مع عودة الربيع

عاد الربيع، بألوانه المرحة وطبيعيته المشرقة... إستوحي منه لتضفي لمسات متألقة على كامل اطلالتك.
- تنسيق: نايلة عون.
- تصوير: كارلوس عون.
- الأزياء متوفرة في محلات Aishti – بيروت.
الصورة رقم 1:
- ثوب مطبع من Diane Von Furstenberg. سعره 470$.
- نظارات شمسية من Celine. سعرها 370$.
- حقيبة من الجلد باللون الأخضر من Marc Jacobs. سعرها 1125$.

الصورة رقم 2:
من Dolce & Gabbana:
- توب من الدانتيل باللون الأخضر. سعرها 1170$.
- بنطلون من قماش الجينز. سعره 425$.
- وشاح مطبع من Gucci. سعره 475$.
- نظارات شمسية من Marc Jacobs. سعرها 220$.

الصورة رقم 3:
من Moschino Cheap & Chic.
- تي شيرت قطنية. سعرها 235$.
- تنورة مطبعة. سعرها 470$.
- جاكيت من التويد باللون الأبيض من Lil Pour L’autre. سعرها 1090$.
- نظارات شمسية من YSL. سعرها 380$.
- قبعة من Gucci. سعرها 390$.
- حقيبة من الجلد باللون الأصفر من Moschino. سعرها 1265$.

الصورة رقم 4:
- بنطلون مطبع من Stella McCartney. سعرها 670$.
- توب بدون أكمام من Parosh. سعرها 245$.
- وشاح مطبع من Emilio Pucci. سعره 445$.

الصورة رقم 5:
- بنطلون قصير باللون الأزرق من Emilio Pucci. سعره 535$.
- قميص مطبعة من Roberto Cavalli. سعرها 1090$.

الصورة رقم 6:
- بنطلون قصير من الدانتيل الأبيض من Dolce & Gabbana. سعره 1315$.
- قميص منقطة من Parosh. سعرها 480$.
- حقيبة من الجلد باللون الأخضر من Roberto Cavalli. سعرها 755$.

 

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