تألقي مع عودة الربيع

عاد الربيع، بألوانه المرحة وطبيعيته المشرقة... إستوحي منه لتضفي لمسات متألقة على كامل اطلالتك.

- تنسيق: نايلة عون.

- تصوير: كارلوس عون.

- الأزياء متوفرة في محلات Aishti – بيروت.

الصورة رقم 1:

- ثوب مطبع من Diane Von Furstenberg. سعره 470$.

- نظارات شمسية من Celine. سعرها 370$.

- حقيبة من الجلد باللون الأخضر من Marc Jacobs. سعرها 1125$.

الصورة رقم 2:

من Dolce & Gabbana:

- توب من الدانتيل باللون الأخضر. سعرها 1170$.

- بنطلون من قماش الجينز. سعره 425$.

- وشاح مطبع من Gucci. سعره 475$.

- نظارات شمسية من Marc Jacobs. سعرها 220$.

الصورة رقم 3:

من Moschino Cheap & Chic.

- تي شيرت قطنية. سعرها 235$.

- تنورة مطبعة. سعرها 470$.

- جاكيت من التويد باللون الأبيض من Lil Pour L’autre. سعرها 1090$.

- نظارات شمسية من YSL. سعرها 380$.

- قبعة من Gucci. سعرها 390$.

- حقيبة من الجلد باللون الأصفر من Moschino. سعرها 1265$.

الصورة رقم 4:

- بنطلون مطبع من Stella McCartney. سعرها 670$.

- توب بدون أكمام من Parosh. سعرها 245$.

- وشاح مطبع من Emilio Pucci. سعره 445$.

الصورة رقم 5:

- بنطلون قصير باللون الأزرق من Emilio Pucci. سعره 535$.

- قميص مطبعة من Roberto Cavalli. سعرها 1090$.

الصورة رقم 6:

- بنطلون قصير من الدانتيل الأبيض من Dolce & Gabbana. سعره 1315$.

- قميص منقطة من Parosh. سعرها 480$.

- حقيبة من الجلد باللون الأخضر من Roberto Cavalli. سعرها 755$.

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