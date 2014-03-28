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إطلالات جيني أسبر تثير الجدل

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إطلالات جيني أسبر تثير الجدل إطلالات جيني أسبر تثير الجدل

الجرأة هي السمة الملازمة لذوقها. فالنجمة جيني أسبر نادراً ما تطلّ على جمهورها بأزياء بسيطة أو عادية. وقد اتهمها البعض بأنها تقلّد في إطلالاتها النجمة هيفاء وهبي، كون الأزياء التي يختارانها متشابهة نوعاً ما. وبغض النظر عما إذا كان هذا الاتهام صحيحاً أم لا، فما هو مؤكد، أن الأزياء التي تختارها هذه النجمة الشابة تتميّز بتصاميمها الجريئة، التي تبرز منحنيات جسمها بشكل لافت. حتى أنها عندما تتعمّد الظهور بمظهر الفتاة المدللة، وتختار تصاميم ناعمة، كالفستان الوردي المخرّم أو التنورة الزرقاء القصيرة، لا يغيب عن أذهاننا أنها امرأة جريئة، تستمتع بلفت الأنظار نحوها من خلال أزيائها اللافتة التي تستدعي الجدل في بعض الأحيان.
رصدنا لك إطلالات متعددة للنجمة جيني أسبر، وإليك نصائحنا، فهل ستتبعينها؟
Do
1- زيّني فستانك الاسود بحزام باللون الأحمر كما فعلت لتزيدي من حيوية إطلالتك.
2- اختاري فستاناً من الساتان باللون الأزرق الملكي لإطلالة لافتة كإطلالتها.
3- لإطلالة هادئة، كان خيار الفستان الأبيض والاسود القصير موفقاً.
4- في الشتاء، اختاري معطفاً من الفرو كالذي ارتدته جيني فهو يزيد من فخامة الإطلالة.

Don’t
1- لا تضعي عقداً ضخماً بألوان متعددة مع فستانك الاسود كما فعلت، فهو يجعل الإطلالة تبدو صاخبة ويقلل من قيمة الفستان.
2- لا تختاري فستاناً براقاً كالفستان النيلي والفضي الذي ارتدته، فتصميمه صاخب ومبتذل.
3- عندما تختارين زياً بنقشة بريّة، احرصي على أن يكون بتصميم أنيق وفخم عكس الذي اختارته.

 

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