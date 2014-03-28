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أحمد عبد الحليم: لا يهم من الفائز في الانتخابات بقدر دعمه لقطاع الكرة

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أحمد عبد الحليم: لا يهم من الفائز في الانتخابات بقدر دعمه لقطاع الكرة أحمد عبد الحليم: لا يهم من الفائز في الانتخابات بقدر دعمه لقطاع الكرة

أحمد عبد الحليم

رفض أحمد عبد الحليم مدير الكرة للفريق الأول بنادي الزمالك الإفصاح عن الأسماء التي سيختارها في انتخابات نادي الزمالك.

وقال عبد الحليم في تصريحات خاصة لـ “ONA” “جميع المرشحون، شخصيات عامة، والجميع يشهد على احترامها، لكن المهم أن يهتم المجلس الفائز بالانتخابات بقطاع الكرة بأكمله حتي تعود القلعة البيضاء من جديد للوقوف على منصات التتويج”.

وبالنسبة للمباراة المُرتقبة التي سيخوضها الزمالك بعد غد الأحد أمام نكانا ريد ديفلز الأنجولي في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أفريقيا، قال عبد الحليم “المباراة صعبة جدًا، وفريق نكانا جيد جدًا ومنظم، لكن اللاعبين يمتلكون ما يكفي من إصرار وروح لعبور هذه المباراة الصعبة”.

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أونا