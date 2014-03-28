بالصور..تعزيزات أمنية بالدقهلية بالتزامن مع إعلان الإخوان القيام بأعمال عنف

كثفت الأجهزة الأمنية من تواجداها بمحافظة الدقهلية تحسباً لتظاهرات جماعه الإخوان بعد إعلانها عن القيام بأعمال عنف وشغب، حيث انتشرت الأكمنة الثابتة والمتحركة وقوات الأمن المركزى مدعومة بقوات من حماية المواطن التابعه لقوات الجيش المكلفة بتأمين محافظة الدقهلية.

فيما انتشرت سيارة الشرطة سريعة الانتشار بمختلف أرجاء المحافظة مع انتشار الأكمنة على حدود محافظة الدقهلية والمحافظات الآخرى وتمشيط المناطق الحيوية والرئيسية وتأمين مبنى محافظة الدقهلية بشكل مكثف.

فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من منع تظاهرة شارك فيها العشرات بشارع قناة السويس لجماعه الإخوان بعد خروجهم للتظاهروترديد هتافات معادية للجيش والشرطة ومحاولة دخول ميدان الثورة بالمنصورة والأشتباك مع الأهالى.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية أيضاً من فض تظاهرة شارك فيها العشرات بمدينة المطرية لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسى من جماعه الإخوان بعد محاولتهم التظاهر ضد الجيش والشرطة والإشتباك مع الأهالى للتنديد بأحكام الإعدام التى صدرت مؤخراً ضد 529 من أعضاء الإخوان بمركز مطاى بالمنيا.