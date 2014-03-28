التوفو المشوي مع الفطر:وجبتكِ الصحية

المقادير :

- 20 غراماً من فول الصويا (توفو)

- 20 غراماً من الهليون

- 5 ملليلترات من عصير الليمون الحامض

- غرام من الزنجبيل

- 5 غرامات من الفطر

- 5 ملليلترات من زيت الزيتون

- رشّة من الملح

- رشّة من الفلفل

- 10 ملليلترات من صلصة الصويا

- غرام من عجينة الفجل الأحمر (تُباع جاهزة)

طريقة التحضير:

1-يُتبّل التوفو بالملح والفلفل والزنجبيل، ويُشوّح مع زيت الزيتون.

2-يُشوّح الفطر أيضاً بزيت الزيتون، ويُقطّع، ويُزيّن بالهليون بعد سلقه.

3-تُخلط صلصة الصويا مع عجينة الفجل وعصير الليمون الحامض، ويُسكب هذا الخليط على الطبق عند تقديمه.

القيمة الغذائية:

دهون: 40 مللغ

بروتين: 10 مللغ

نشويات :7 مللغ

مجموع السعرات:57 سعرة حرارية

(هذه المقادير تكفي لشخص واحد).

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