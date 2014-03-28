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التوفو المشوي مع الفطر:وجبتكِ الصحية

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التوفو المشوي مع الفطر:وجبتكِ الصحية التوفو المشوي مع الفطر:وجبتكِ الصحية

المقادير :
- 20 غراماً من فول الصويا (توفو)
- 20 غراماً من الهليون
- 5 ملليلترات من عصير الليمون الحامض
- غرام من الزنجبيل
- 5 غرامات من الفطر
- 5 ملليلترات من زيت الزيتون
- رشّة من الملح
- رشّة من الفلفل
- 10 ملليلترات من صلصة الصويا
- غرام من عجينة الفجل الأحمر (تُباع جاهزة)

طريقة التحضير:
1-يُتبّل التوفو بالملح والفلفل والزنجبيل، ويُشوّح مع زيت الزيتون.
2-يُشوّح الفطر أيضاً بزيت الزيتون، ويُقطّع، ويُزيّن بالهليون بعد سلقه.
3-تُخلط صلصة الصويا مع عجينة الفجل وعصير الليمون الحامض، ويُسكب هذا الخليط على الطبق عند تقديمه.

القيمة الغذائية:
دهون: 40 مللغ
بروتين: 10 مللغ
نشويات :7 مللغ
مجموع السعرات:57 سعرة حرارية

ذه المقادير تكفي لشخص واحد).

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