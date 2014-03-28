السلطات الليبية: وفاة المصريين فى طبرق نتيجة حادث تصادم مرورى

أكدت السلطات الليبية للسفارة المصرية فى طرابلس، أن وفاة المصريين أمس فى طبرق كانت نتيجة حادث تصادم، وأن الميكروباص الذى كانوا يستقلونه من مدينة صرمان إلى السلوم تعرض لحادث تصادم بسيارة نقل فى مدينة طبرق.

وتوفى إثر الحادث 3 مواطنين مصريين وهم "محمود خلف على محمود - أحمد صبرى مصطفى ليمونة - محمد رمضان فتوح محمد" كما أصيب 3 آخرون ويتلقون العلاج حاليًا بمستشفى طبرق، وهو الأمر الذى تم تأكيده كذلك من قبل أهالى المصريين المتوفين والمصابين.

وقد قامت السفارة فى طرابلس بإنهاء كل الإجراءات الخاصة بتسليم اثنين من الجثامين لذويهم "محمد رمضان فتوح وأحمد صبرى مصطفى ليمونة" وينتظر تسليم جثمان محمود خلف على محمود.