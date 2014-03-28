سليمان : العمليات الإرهابية ضد الجيش لن تمنعه من تنفيذ قرار الحكومة بفرض الأمن

أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال سليمان أن كل العمليات الارهابية التي تطاول عناصر الجيش والقوى الأمنية لن تمنع هذه القوى من تنفيذ قرار مجلس الوزراء بالحفاظ على الامن والاستقرار مهما بلغت التضحيات.

وأعرب سليمان عن تعازيه بشهيدي الجيش وقوى الامن اللذين سقطا امس واليوم ، ونوه بما تقوم به القوى العسكرية والامنية في ملاحقة الظواهر الارهابية وآخرها مطاردة الارهابي سامي الاطرش في بلدة عرسال أمس الخميس والذي قتل بعد اطلاقه النار على عناصر الجيش التي داهمت مخبأه لاعتقاله.

ودعا الرئيس اللبناني في تصريح أذاعه مكتب إعلام الرئاسة القوى العسكرية والأمنية إلى مواصلة خطواتها واجراءاتها وعدم التهاون مع الارهابيين والمجرمين مهما بلغت التضحيات من أجل حفظ السلم الاهلي والامن وقطع الطريق على من تسول له نفسه جعل الوطن ساحة رهينة لحسابات ارهابية واجرامية.

من ناحية ثانية، استعرض سليمان مع السفير الفرنسي باتريس باولي العلاقات الثنائية ومسار الخطوات الجارية لتنفيذ المساعدة السعودية الاستثنائية بتسليح الجيش اللبناني بأسلحة فرنسية الصنع.

ا.ش.ا