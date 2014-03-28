عروس جورج الراسي تشتم صديقاتها لأنهن لم يباركن زواجها

بعيداً عن الأضواء، تزوّج الفنان جورج الراسي من عارضة الأزياء جويل حاتم مدنياً في قبرص، بعد علاقة حب بدأت قبل أشهر قليلة وتوّجت بزواج سريع.

العروس جويل شنّت حملة على بعض صديقاتها اللواتي أطلقت عليهن لقب عوانس، لأنهم لم يباركوا لها خطوة زواجها، وكتبت ستاتوس على صفحتها الخاصة على موقع "فايسبوك"، استخدمت فيه تعابير قاسية للرد على كل من لم يهنئها بزواجها.

يبقى أن نذكر أن جورج الراسي هو شقيق الفنانة نادين الراسي، بينما جويل هي عارضة أزياء شاركت في الموسم الأخير من برنامج "رقص النجوم" على شاشة MTV، وشنّت حملة هجوم واسعة على البرنامج بعد أن كانت أوّل الخارجين منه.

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