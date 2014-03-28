أخبار عاجلة

8 الصبح - الكاتب الصحفى أحمد الطاهري يكشف جدول أعمال الرئيس السيسى بعد لقاء الرئيس ترامب -
قتلى ومصابون في "هجوم بأسلحة كيميائية" في خان شيخون بشمال غرب سوريا -
دراسة: الدواء الوهمي علاجٌ للخيبات العاطفية -
طول فترة الرضاعة يؤدي إلى ارتفاع معدل الذكاء لدى الطفل -
«الصناعات الغذائية»: 6.7% انخفاضًا في السعر العالمي للقمح -
البنك المركزي يعلن انخفاض ديون مصر لدى «نادي باريس» -
استقرار نسبي في أسعار الذهب -
ارتفاع الأسعار العالمية للأرز غير المقشور بنسبة 6% -
انخفاض طفيف في أسعار الدولار بالبنوك -
16.9% انخفاضًا في الأسعار العالمية للسكر الخام و 16.2% للأبيض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

“مميش”: رقم قياسي جديد لقناة السويس اليوم بعبور 66 سفينة بحمولة 3.6 مليون طن

Google+ Print
“مميش”: رقم قياسي جديد لقناة السويس اليوم بعبور 66 سفينة بحمولة 3.6 مليون طن “مميش”: رقم قياسي جديد لقناة السويس اليوم بعبور 66 سفينة بحمولة 3.6 مليون طن

الفريق إيهاب مميش

صرح الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس،  أن القناة قد حققت اليوم الجمعة، رقما قياسياً جديداً في  حمولات السفن العابرة وذلك بعبور 66 سفينة من الإتجاهين بإجمالي حمولات 3.6 مليون طن،  وهو ما يعد إنجازاً جديداً يضاف إلى إنجازات هيئة القناة .

وأضاف أن ذلك يعكس بوضوح الثقة الكبيرة التي يوليها المجتمع الملاحي الدولي وملاك السفن والوكلاء الملاحيون في كفاءة إدارة القناة وكفاءة إجراءات التأمين التي تقوم بها قواتنا المسلحة الباسلة وقوات الأمن الداخلي خير قيام لتأمين حركة التجارة العالمية المارة بالقناة.

وفي ختام تصريحه أكد الفريق مميش على أن إدارة هيئة قناة السويس وجموع العاملين الشرفاء بالهيئة وشركاتها يعاهدون الله والوطن على مواصلة العمل ليل نهار لتظل قناة السويس الرافد الرئيسي للنقد الأجنبي وداعما لاقتصادنا القومي وشريانا ريسيا لحركة التجارة العالمية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا