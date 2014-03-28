“مميش”: رقم قياسي جديد لقناة السويس اليوم بعبور 66 سفينة بحمولة 3.6 مليون طن

صرح الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، أن القناة قد حققت اليوم الجمعة، رقما قياسياً جديداً في حمولات السفن العابرة وذلك بعبور 66 سفينة من الإتجاهين بإجمالي حمولات 3.6 مليون طن، وهو ما يعد إنجازاً جديداً يضاف إلى إنجازات هيئة القناة .

وأضاف أن ذلك يعكس بوضوح الثقة الكبيرة التي يوليها المجتمع الملاحي الدولي وملاك السفن والوكلاء الملاحيون في كفاءة إدارة القناة وكفاءة إجراءات التأمين التي تقوم بها قواتنا المسلحة الباسلة وقوات الأمن الداخلي خير قيام لتأمين حركة التجارة العالمية المارة بالقناة.

وفي ختام تصريحه أكد الفريق مميش على أن إدارة هيئة قناة السويس وجموع العاملين الشرفاء بالهيئة وشركاتها يعاهدون الله والوطن على مواصلة العمل ليل نهار لتظل قناة السويس الرافد الرئيسي للنقد الأجنبي وداعما لاقتصادنا القومي وشريانا ريسيا لحركة التجارة العالمية.