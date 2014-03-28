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مقتل وإصابة 10 أشخاص إثر انفجار ثلاث عبوات ناسفة بالتزامن شمالي بغداد

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مقتل وإصابة 10 أشخاص إثر انفجار ثلاث عبوات ناسفة بالتزامن شمالي بغداد مقتل وإصابة 10 أشخاص إثر انفجار ثلاث عبوات ناسفة بالتزامن شمالي بغداد

أفاد مصدر في الشرطة العراقية اليوم الجمعة ، بأن عشرة أشخاص سقطوا بين قتيل وجريح إثر انفجار ثلاث عبوات ناسفة بالتزامن شمالي العاصمة بغداد.

وقال المصدر، إن ثلاث عبوات ناسفة وضعها مجهولون بالقرب من منازل سكنية انفجرت بالتزامن اليوم الجمعة في منطقة صليخ شمالي بغداد مما أسفر عن مقتل شخصين اثنين وإصابة ثمانية آخرين بجروح متفاوتة وإلحاق أضرار مادية بالمنازل.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه – أن قوة امنية طوقت مكان الحادث ، فيما نقلت سيارت الإسعاف المصابين الى المستشفي لتلقي العلاج وجثتي القتيلين الى دائرة الطب الشرعي .

يذكر أن العاصمة بغداد تشهد أعمال عنف بشكل شبه يومي بتفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة ولاصقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية مما يسفر عن سقوط العديد من الضحايا .

ا.ش.ا

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