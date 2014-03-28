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ضبط 6 من الإخوان بعد تنظيم مسيرة بالسيارات بالطريق الدائري في المحلة

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ضبط 6 من الإخوان بعد تنظيم مسيرة بالسيارات بالطريق الدائري في المحلة ضبط 6 من الإخوان بعد تنظيم مسيرة بالسيارات بالطريق الدائري في المحلة

صورة أرشيفية

تمكن أفراد شرطة النجدة المكلفين بتأمين الطريق الدائري بالمحلة من إلقاء القبض على 6 من أنصار جماعة الإخوان الإرهاربية،  بعد أن قاموا بتنظيم مسيرة بالسيارات على الطريق الدائري بالمحلة ومحاولتهم الهرب فور مشاهدتهم لسيارة النجدة،  بينما تمكنت 5سيارات أخرى من الهرب .

وتم القبض على كل من إبراهيم إسماعيل حجازي31سنة محامي،إبراهيم محمد أبو شوش43سنة مدرس ،محسن الرفاعي المشد27سنة طبيب أسنان،ومحمد السيد زيدان 44سنة محامي ونجليه إبراهيم وعمر ، وعثر بداخل السيارة على شعارات رابعة وصور الرئيس المعزول، وتم اقتيادهم لقسم شرطة أول المحلة للتحقيق معهم .

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