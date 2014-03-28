جمال حمزة يتواجد في نادي الزمالك لدعم قائمة كمال درويش

تواجد جمال حمزة مهاجم الزمالك السابق وفريق حرس الحدود الحالي في نادي الزمالك منذ اللحظة الأولى لفتح باب اللجان العامة للانتخابات.

وحرص حمزة على التواجد بصحبة كريم أنور شقيق حمادة أنور المدير الإداري للزمالك والمرشح للعضوية تحت السن ضمن قائمة الدكتور كمال درويش، بهدف الدعاية معه ومساعدته في الانتخابات.

وقام حمزة بحمل الصور الخاصة بكريم أنور ومطالبة الأعضاء بانتخابه نظرًا للعلاقة الوطيدة بينهما منذ سنوات.

وحضر ياسر إدريس، رئيس اتحاد السباحة إلى نادي الزمالك مبكرًا من أجل مساندة الدكتور كمال درويش، المرشح على مقعد الرئاسة وقائمته كاملة، خاصة وأن هناك علاقة صداقة وطيدة تجمع إدريس بأعضاء قائمة درويش بالكامل.