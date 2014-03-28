ميكسيس: الفوز على فيورنتينا كان ضروري لاستعادة الثقة

اعترف فيليب ميكسيس مدافع نادى إيه سى ميلان بأن الفريق كان فى حاجة بالفعل للفوز بمباراته الأخيرة أمام فيورنتينا من أجل العمل على استعادة ثقته بنفسه مرة أخرى .

وكان الروزونيرى قد فاز على الفيولا بهدفين دون رد أول أمس الأربعاء، وذكر ميكسيس الذى أحرز أول اهداف فريقه فى هذه المباراة أن لاعبى الميلان – الذى يعانى من تعثر مستواه فى الموسم الحالى – كانوا يأملون بشدة فى تحقيق نتيجة إيجابية فى هذه المباراة من أجل ضمان انهاء الموسم بشكل أفضل.

وقال ميكسيس الذى يبلغ من العمر 31 عامًا فى تصريحات أدلى بها لقناة الميلان عقب المباراة ” لقد كان الفوز على الفيولا أمرًا مهما من أجل دعم الروح المعنوية للفريق، إننا نعانى من أوقات صعبة هذا الموسم ولذا فإن تحقيق الفوز على الفيولا كان امرا بالغ الاهمية بالنسبة لنا “.

ثم أضاف قائلًا “إننى سعيد بطبيعة الحال لأننى أحرزت هدفًا فى هذه المباراة غير أن الشئ الأهم هو إننا فزنا بالمباراة بصرف النظر عمن أحرز الأهداف فيها” .

أ ش أ