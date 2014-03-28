جنس مولودك يحدده اسمك

جنس المولود القادم هو اللغز الذي تحلم المرأة الحامل بحله قبل أوانه، ولا تستطيع أن تنتظر حتى الشهر الرابع من الحمل لمعرفة جنس المولود إذا كان ذكراً أو أنثى عن طريق التصوير التلفزيوني" السونار".

القدماء استخدموا طريقة أثبتت صحتها وقد جربتها الكثير من الزوجات، ومنهن زوجة أكدت أنها طريقة صحيحة وقد نجحت معها أثناء حملها بأطفالها الأربعة....

ما رأيك "سيدتي" أن تجربي هذه العملية الحسابية البسيطة وتخبرينا بالنتائج؟

الطريقة:

• يجمع عدد أحرف اسم الأم الحامل مع عدد أحرف اسم أمها "الجدة"

• يضاف للمجموع السابق عدد أيام الشهر الذي حدث فيه الحمل

• ثم يضاف للمجموع السابق أيضاً عدد أيام الشهر المتوقع حدوث الولادة فيه

• فاذا كان حاصل جمع هذه الأعداد مفرداً، فإن المولود القادم سيكون ذكراً، وإذا كان حاصل جمع هذه الأعداد مزدوجاً فسيكون المولود القادم أنثى

مثال:

اسم الأم الحامل: سهام "4 أحرف"

اسم أمها"الجدة": سعاد "4 أحرف"

الشهر الذي حدث فيه الحمل كانون ثاني مثلاً وعدد أيامه31 يوماً

الشهر المتوقع أن تلد فيه يكون شهر أيلول وعدد أيامه 30 يوماً

الآن نجمع الأعداد:

4+ 4+31+30=69

فيكون المولود القادم ذكراً

جربي سيدتي ولن تخسري شيئاً......

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