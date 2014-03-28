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اكتمال النصاب القانوني لعمومية اتحاد كتاب مصر لمناقشة الميزانية

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اكتمال النصاب القانوني لعمومية اتحاد كتاب مصر لمناقشة الميزانية اكتمال النصاب القانوني لعمومية اتحاد كتاب مصر لمناقشة الميزانية

اكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية لاتحاد كتاب وذلك برئاسة الدكتور محمد سلماوي لمناقشة ميزانية الاتحاد وملاحظات الجهاز المركزي للمحاسابات على ما تم إقراره من ميزانية .

ونشبت مشادات كلامية بسبب اعتراض أحد أعضاء الاتحاد على طريقة حديث مدحت الجيار أمين الصندوق ، ولفت العضو إلى أن الجيار يتحدث وكأنه يمن على الأعضاء ، بينما رد الجيار قائلًا  ” أن طريقة حديث العضو المعترض هتى اختراق للقانون”.

وشكك محمد عتريس أحد أعضاء اتحاد كتاب مصر رافضًا ما جاء في تقرير الميزانية الذي عرضه أمين الصندوق ، مشيرًا إلى أن التقرير به أخطاء في الأرقام المكتوبة وتسائل عن كيفية مناقشة مجلس الاتحاد للتقرير بهذه الأرقام بالرغم من عدم وجود صورة منه مع الأعضاء الحاضرين .

وتدخل الدكتور محمد سلماوي لإنهاء الخلاف بين عتريس والجيار ووتم رفع الجلسة لأداء صلاة الجمعة .

 

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