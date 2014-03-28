الأرصاد: الطقس غدا لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على القاهرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية غدا السبت، انخفاضا فى درجات الحرارة غربا وإن ظلت أعلى من معدلاتها على باقى الأنحاء، ليسود طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد حارعلى باقى الانحاء نهارا بارد ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على السوحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط على بعض المناطق المكشوفة غربا وعلى البحر المتوسط مما قد يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية ، والبحر الاحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى

القاهرة 15 31

> الإسكندرية 12 24

> مطروح 12 21

> بورسعيد 14 24

> دمياط 13 24

> بلطيم 13 24

> الإسماعيلية 15 31

> السويس 14 32

> العريش 11 28

> نخل 11 33

> طابا 11 33

> الطور 16 29

> مرسى علم 19 33

> الغردقة 18 33

> شرم الشيخ 21 31

> رفح 11 27

> كاترين 9 24

> سيوة 13 30

> المنيا 10 32

> الفيوم 10 32

> رأس سدر 14 30

> أبوسمبل 18 34

> وسط الدلتا 15 31

> أسيوط 12 32

> سوهاج 13 33

> الأقصر 13 34

> أسوان 18 35

> شلاتين 18 32

> حلايب 19 30

> الوادى الجديد 12 34

> قنا 17 35

> نويبع 20 30

> السلوم 15 22