تعلّمي كسر رتابة الديكور في منزلك

ترغب الغالبية في إجراء التعديلات على مساحتها والتي تمدّها بروح التجديد والطاقة، إلا أنّها قد تشعر سريعاً بالملل، بسبب تغيير قطع أثاث أو "الاكسسوارات" في الشكل، بدون أن يطال الأمر الخطّ العام للديكور السائد.

مهندسة الديكور الداخلي إسلام علي تطلع قارئات "سيدتي نت" على الأفكار التي تساعد على إضفاء لمسة التجديد على غرف منزلك:

1- الدمج أو "الترقيع"

إلجئي إلى "الترقيع"، أي استخدام أكثر من لون أو قماش أو خامة في قطعة من الأثاث، ويمكن لهذه الأخيرة أن تكون وحيدة ضمن الجلسة، تدمج مع عناصر أخرى متمثّلة، في:"الأكسسوارات" والوسادات والسجاد. ويفضّل أن تتخذ الخلفية لونا حيادياً، كالأبيض.

2- نعم للعشوائيّة...

انثري "الاكسسوارات" بصورة غير تقليدية، أو وزعي بعض الوسادات بدون ترتيب على الأرض أو على الأريكة، أو إلقي الأوشحة أو المفارش على الكنبات أو الطاولات.

وهذه بعض الخطوات العمليّة، في هذا المجال:

_ ابتعدي عن صفّ إطارات الصور المتشابهة على المستوى عينه.

_ ادمجي مجموعة من الإطارات الصغيرة ضمن مساحة واحدة، لتبدو من بعيد كأنها إطار كبير.

_ ضعي إطارات فارغة على جدار ملوّن.

_ إلجئي إلى تمييل اللوحات، على أن تنتمي إلى الفن التجريدي، فلا تفقد مع هذا الميلان معناها!

3- كسر المنطفئ باللمّاع

أضيفي بعض اللمسات اللمّاعة إلى غرفتك، خصوصاً إذا كان الأثاث داكن اللون أو سادة، فهذه الحيلة تشبه إلى حدّ كبير إدخال النور إلى الظلام.وترتكز على استخدام الوسادات المتضمنة الخرز أو الكريستال اللمّاع مع تلك السادة، أو ستائر متلألئة على غرفة هادئة، أو عناصر فضيّة وذهبيّة في الوقت عينه.

4- لا لقواعد مدارس الديكور!

برغم جماليّة حلول طرز مختلفة من الديكور تحت سقف واحد، إلا أنّ هذه الخطوة ليست بسهلة، لأن التناغم هو الشرط الرئيي للعب هذه اللعبة، وإلا لبدا المكان كأنّه صالة عرض لعناصر متضادة.وهذه الخطوة تحتاج إلى خبرة مصمّم ديكور.

همسات غير قابلة للكسر عليك تذكرها...

_ عيناك هما الحكم دائماً، فما ترفضانه ومهما كان مكلفاً، سيكون كذلك في عيون الآخرين.

_ المبالغة تفقد المكان جماليته وأناقته، كما تجافي الراحة، فلا تبالغي في عدد "الاكسسوارات" أو حتى تعدّد الألوان في الغرفة نفسها.

_ مراعاة حجم المساحة وتنسيق المكوّنات حسبها، والأمر ينطبق على كلّ التفاصيل، من أثاث و"اكسسوارات"، فالأثاث الكبير في غرفة محدودة لن يكون خياراً موفقاً، كما أن "الاكسسوارات" الضخمة لا يجب أن تتموضع في مساحة ضيقة لأنها ستفقد جماليتها.

_ البعد عن تقليد الآخرين، بل اكتشفي ذوقك وحدّديه تماماً قبل تأثيث منزلك أو تجديده، واعلمي أن بعض الأشياء جذّابة عندما نشاهدها فقط، ولكنّنا لا نستطيع العيش في حضورها.

شاهدي أيضاً:

نصائح من جُمانة بدور لغرفة طعام مريحة