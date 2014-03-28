إغماء في صفوف الجمهور في حفل عبد المجيد عبد الله

على الرغم من شعوره القلق والرهبة من لقاء جمهوره وصعوده إلى المسرح بعد غياب سنوات عدة، إلا أن امتلاء القاعة بالجمهور والاستقبال الحافل الذي حظي به، طمأن الفنان السعودي عبد المجيد عبد الله، الذي أحيا أمس حفلاً في فندق مينا السلام في قاعة أرينا في دبي.

فقد بدأ الحفل في تمام الساعة الحادية عشر والثلث بقيادة المايسترو هاني فرحات وقدم الحفل أحمد حامد من إذاعة "روتانا".

قبل ظهور عبد المجيد عبد الله على المسرح كانت الهواتف المحمولة مجهزة ومضاءة لتستقبله. وعندما ظهر على المسرح امتلأت القاعة بهتافات وصراخ الجمهور والنداء عليه وتصويره.

وافتتح الحفل بأغنية "يحلمون"، التي تفاعل معها الجمهور بشدّة، ثم قدم عبد المجيد مجموعة من أحدث أغانيه من ألبومه الأخير "الخطايا عشر"، ومجموعة كبيرة من الأغاني القديمة منها "استذكرك"، "اصابعك تفرق"، "بشويش" و "الموت الأحمر" وغيرها التي أشعلت الجمهور رقصاًً، ما أدى إلى حالة إغماء بين الشباب الحاضرين بسبب الزحمة في القاعة والرقص، وكان عبد المجيد بين الفترة والأخرى يسأل الجمهور أي أغان يريدون سماعها، ويلبي طلباتهم واستمر الحفل الى الساعة الثالثة والنصف من صباح اليوم التالي بنفس حماس الجمهور في بداية الحفل.

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